En la mañana de este domingo, se produjo un siniestro vial en Rawson que dejó a un motociclista hospitalizado. Un joven de 27 años intentó esquivar a un perro que se le cruzó y terminó chocando contra un árbol. La Policía informó que fue internado por las heridas y golpes con las que quedó.

El hecho ocurrió cerca de las 7:30 en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y José Ingenieros. La fuente oficial informó que el muchacho se dirigía a trabajar, cuando por la maniobra repentina que hizo tras el cruce del animal, perdió el control del ciclomotor y terminó estrellándose contra un árbol.

Fernando Aballay es quien conducía la Zanella RX 150 cc que terminó protagonizando el siniestro. El joven circulaba de Este a Oeste, y cuando intentó doblar hacia el Norte por José Ingenieros, se le cruzó el can.

Personal de la Comisaria 25º llegó al lugar y trabajó en conjunto con el cabo 1º José Vega, perteneciente a la Comisaría 8º. Así como también se hizo presente personal del 107, que trasladó al muchacho al Hospital Rawson.

El motociclista acusó dolores en la mano derecha y otras partes del cuerpo, por lo que quedó internado a la espera de estudios.

En la causa intervienen el fiscal de turno Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal, Emiliano Pugliese, quienes dispusieron las medidas de rigor, detalló la Policía.