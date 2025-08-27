Durante este miércoles ocurrió un hecho estremecedor en el departamento de Pocito. En el interior de una casa hallaron restos fósiles y al menos 8 perros en malas condiciones alimentarias. La primera hipótesis es que los perros habrían comido el cuerpo del hombre. Por eso, la justicia examinará el ADN a los restos encontrados.

Fuentes judiciales aseguraron a este medio que encontraron un celular dentro de la casa. Según comentaron, inspeccionarán el cruce de llamadas, incautación y tráfico de datos históricos.

Todo sucedió en uno de los domicilios de la Villa Aeroparque, situado sobre calle Granaderos al 478. Allí se hallaron huesos humanos con restos de carne, una calavera y muchos perros alrededor. Según lo que le informaron los vecinos a las autoridades, el difunto sería Lucio Rafael “El Cafetero” Alameda.

Si bien este hombre solía ausentarse por periodos prolongados, esta vez a los residentes les extrañó no verlo durante un mes aproximadamente. Así fue como llamaron al 911 para dar aviso a las autoridades.

Ahora las autoridades están esperando los resultados de la autopsia que harán a los restos que se hallaron en el lugar. Por el momento la hipótesis es que se descompensó y los perros habrían comenzado a devorarlo.