Un hecho tan insólito como tenso sacudió este sábado al Barrio Echeverría, donde cuatro personas fueron detenidas in fraganti mientras robaban en la casa de Juan “El Chato” Carrizo, el único imputado por el asesinato de Nicole Bajinai. Lo que más sorprendió a las autoridades fue que los aprehendidos son familiares cercanos de la joven víctima.

El episodio ocurrió en la Manzana E, Casa 4, donde reside Carrizo. En el momento del hecho, la vivienda no contaba con custodia policial, ya que la vigilancia había sido retirada horas antes por disposición de las autoridades. Una patrulla que realizaba recorridas preventivas por la zona advirtió movimientos sospechosos y descubrió a los intrusos dentro del domicilio.

Los efectivos procedieron a detener a los cuatro implicados, identificados como Justa Estefanía Bajinai (68), Ayelén Sosa Bajinai (25), Susana Barrionuevo (54) y Rafael Cuenca (18). Todos fueron trasladados a la Comisaría 2ª, donde quedaron a disposición del Sistema de Flagrancia, a la espera de la correspondiente audiencia judicial.

Fuentes policiales confirmaron que los detenidos mantienen un vínculo directo con Nicole Bajinai, lo que agrega un componente de carga emocional y conflicto familiar al caso, que ya conmueve al barrio y mantiene en vilo a la comunidad.

Mientras tanto, Juan “El Chato” Carrizo continúa detenido como único imputado por el crimen de Nicole, en una causa que aún sigue bajo investigación judicial.