Este viernes 26 de septiembre comenzó con una tragedia vial en la provincia de San Juan. El episodio tuvo lugar en el departamento Chimbas, cuando un motociclista perdió la vida al estrellarse contra un automóvil.

El siniestro vial ocurrió cuando un hombre de unos 50 años conducía una moto 150cc. En ese contexto, alrededor de las 08:00 llegó a la intersección de calles Maradona y Formosa.

Fue en ese momento en que, por motivos que todavía se desconocen, se estrelló contra un automóvil de la marca Fiat. El impacto tuvo tal magnitud que el motociclista lamentablemente perdió la vida.

Si bien personal de Emergencias Médicas llegó al lugar, los especialistas no pudieron hacer más que constatar el fallecimiento.