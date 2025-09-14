En las últimas horas se conoció el lametable fallecimiento de una persona en la provincia de San Juan. Se trataba de un hombre adulto que falleció de forma inesperada cuando se encontraba cumpliendo sus tareas en su lugar de trabajo.

El difunto es un ciudadano de apellido Vega, el cual tendría unos 40 años aproximadamente. El mismo se encontraba prestando sus funciones en las instalaciones de una empresa que gira bajo el nombre “Industrias Chirino” cuando todo ocurrió.

Cuando esta persona se encontraba en el mencionado establecimiento ubicado en el departamento Santa Lucía, comenzó a sentir un malestar general en su cuerpo. Por este motivo decidió ir al baño a mojarse la cara.

Sin embargo, lamentablemente sufrió una descompensación que terminó derivando en su muerte. A pesar de que quienes notaron lo que había ocurrido llamaron a Emergencias rápidamente, los especialistas que llegaron al lugar sólo pudieron constatar su fallecimiento.