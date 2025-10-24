Durante la mañana de este viernes 24 de octubre, un hombre perdió la vida de forma repentina en San Juan. Se trata de un trabajador municipal que se encontraba realizando sus tareas en el departamento Santa Lucía.

El difunto es Luis García de 57 años de edad, quien se encontraba cumpliendo sus funciones en la calle Roque Sáenz Peña, pasando la intersección con Colón. Cuando realizaba el mantenimiento de un espacio verde, comenzó a sentirse mal.

Alrededor de las 09:30 directamente sufrió una descompensación, la cual lamentablemente derivó en una dura caída dentro de una acequia. Ante esta situación sus compañeros lo ayudaron a levantarse y llamaron al 911.

Personal de Emergencias llegó al lugar y lamentablemente sólo pudo constatar su fallecimiento. El caso ahora está siendo investigado en la UFI Delitos Especiales.