Una triste noticia enlutó al departamento Sarmiento durante la tarde del pasado miércoles 22 de octubre. Se trata del fallecimiento de una menor de edad, la cual habría sufrido una apendicitis.

El periodista de Sarmiento, Leopoldo Quiroga, informó a Canal 13 la lamentable novedad. Lo que ocurrió fue la muerte de una adolescente de 17 años de edad, identificada con las iniciales A.A, vecina de la localidad de Los Berros.

Esta menor de edad comenzó a sentirse mal durante la tarde del pasado miércoles. Esto derivó en que sufriera una descompensación, motivo por el que fue trasladada al microhospital más cercano. Allí ingresó hasta las 17:30 y las 18:00.

Los profesionales que la atendieron la derivaron inmediatamente hasta el hospital Ventura Lloveras, pero tristemente murió antes de ser ingresada en dicho nosocomio. Si bien todavía no hay una confirmación oficial, la difunta habría estado sufriendo una apendicitis.

Actualmente la investigación del caso está siendo desarrollada por los especialistas de la Unidad Fiscal Investigativa de Delitos Especiales.