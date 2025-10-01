El accidente ocurrido el lunes por la tarde en calle Mary O’Graham, en cercanía al Cuartel de Bomberos de la provincia, tuvo una novedad esperada en las últimas horas: la niña de 2 años que fue embestida por un remis recibió el alta médica y ya se encuentra en su hogar, donde continuará con su recuperación.

La pequeña había sido trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson con golpes en el rostro, pérdida de conocimiento y politraumatismos, tras ser atropellada mientras jugaba frente a la casa de su madre. Tras permanecer bajo observación, su estado evolucionó favorablemente hasta permitirle dejar el centro de salud.

El conductor del vehículo se dio a la fuga tras el impacto, lo que desató un operativo policial que derivó en dos detenciones. Fueron apresados Martín Guerrero, propietario del automóvil y titular de la licencia de remis, y Alberto Pérez, sorprendido en flagrancia mientras intentaba retirar las calcomanías del rodado para ocultar que funcionaba como transporte público.

La Justicia imputará a Guerrero por lesiones leves, mientras que Pérez deberá enfrentar cargos por encubrimiento, que quedaron a disposición de la unidad de Delitos Especiales.