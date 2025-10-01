Niña de 2 años atropellada por un remis: qué sucedió con la menor en las últimas horas
La menor, de 2 años, había sufrido politraumatismos y pérdida de conocimiento al ser embestida en cercanías al cuartel de Bomberos.
El accidente ocurrido el lunes por la tarde en calle Mary O’Graham, en cercanía al Cuartel de Bomberos de la provincia, tuvo una novedad esperada en las últimas horas: la niña de 2 años que fue embestida por un remis recibió el alta médica y ya se encuentra en su hogar, donde continuará con su recuperación.
La pequeña había sido trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson con golpes en el rostro, pérdida de conocimiento y politraumatismos, tras ser atropellada mientras jugaba frente a la casa de su madre. Tras permanecer bajo observación, su estado evolucionó favorablemente hasta permitirle dejar el centro de salud.
El conductor del vehículo se dio a la fuga tras el impacto, lo que desató un operativo policial que derivó en dos detenciones. Fueron apresados Martín Guerrero, propietario del automóvil y titular de la licencia de remis, y Alberto Pérez, sorprendido en flagrancia mientras intentaba retirar las calcomanías del rodado para ocultar que funcionaba como transporte público.
La Justicia imputará a Guerrero por lesiones leves, mientras que Pérez deberá enfrentar cargos por encubrimiento, que quedaron a disposición de la unidad de Delitos Especiales.