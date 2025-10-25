Hay preocupación por el paradero de un hombre de 51 años que salió a pagar la luz, pero al cabo de horas, no regresó a su casa. Su familia decidió radicar la denuncia y este sábado en horas de la mañana, hubo novedades de Raúl Ceferino Araya. 

La policía, quienes continúan con la búsqueda, explicaron que el hombre fue visto alrededor de las 9:50 horas de este sábado en un supermercado de Albardón. Tras ver las cámaras de seguridad del negocio, siguieron su rastro. A las 10:30 atravesó la plaza departamental y luego pasa por el costado del cristo de ingreso. 

Buscan a un vecino de Albardón de 51 años que salió a pagar la luz y no volvió

Posteriormente, unos operarios de Naturgy lo vieron caminar por el costado de Ruta 40, pasando el “puente viejo” de la localidad. El último rastro de él fue a las 12:35 horas por el lateral de la ruta, al costado de la ripiera.

 Los efectivos policiales continúan con la búsqueda y piden colaboración de la comunidad para dar con el paradero del Araya, quien es intensamente buscado.