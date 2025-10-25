Hay preocupación por el paradero de un hombre de 51 años que salió a pagar la luz, pero al cabo de horas, no regresó a su casa. Su familia decidió radicar la denuncia y este sábado en horas de la mañana, hubo novedades de Raúl Ceferino Araya.

La policía, quienes continúan con la búsqueda, explicaron que el hombre fue visto alrededor de las 9:50 horas de este sábado en un supermercado de Albardón. Tras ver las cámaras de seguridad del negocio, siguieron su rastro. A las 10:30 atravesó la plaza departamental y luego pasa por el costado del cristo de ingreso.

Posteriormente, unos operarios de Naturgy lo vieron caminar por el costado de Ruta 40, pasando el “puente viejo” de la localidad. El último rastro de él fue a las 12:35 horas por el lateral de la ruta, al costado de la ripiera.

Los efectivos policiales continúan con la búsqueda y piden colaboración de la comunidad para dar con el paradero del Araya, quien es intensamente buscado.