Una nueva amenaza de bomba se vivió en la provincia de San Juan, durante este miércoles 20 de agosto. Nuevamente el edificio señalado fue el Centro Cívico, el cual fue evacuado rápidamente de forma preventiva.

La llamada al 911 se produjo unos minutos antes de las 13:00, en donde una persona alertó sobre la supuesta colocación de un elemento explosivo dentro del establecimiento.

Como indica el protocolo, al lugar llegó personal de la División Explosivos de la Policía de San Juan. En ese sentido, en cuestión de minutos, el Centro Cívico fue evacuado para que el personal pueda hacer su trabajo adecuadamente.

Cabe recordar que el antecedente más reciente que vivió la provincia de un hecho de similares características, fue el 1 de agosto. En ese momento Juan Carlos Salem llamó asegurando que había colocado una bomba en el Aldo Cantoni para que no se diera el show. Finalmente se descubrió que todo era un engaño y el casó quedó en manos de la Justicia.