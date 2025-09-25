La tranquilidad del Valle Grande, en Rawson, volvió a alterarse este jueves por la tarde tras una nueva amenaza de bomba en una escuela de nivel primario. Cerca de las 14 horas, un llamado anónimo al 911 advirtió sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo en el interior del establecimiento.

De inmediato, personal policial y de Bomberos se trasladó hasta el lugar y dispuso la evacuación preventiva de todos los alumnos, docentes y trabajadores del colegio. Mientras tanto, los equipos especializados recorrieron las instalaciones en busca de algún dispositivo, pero tras un exhaustivo operativo confirmaron que no había explosivos.

Se trata de la segunda amenaza que afecta a la institución en menos de dos meses. En el episodio anterior tampoco se halló ningún artefacto, aunque la investigación determinó la responsabilidad de dos estudiantes, quienes enfrentaron sanciones económicas que rondaron los $4.000.000 por los costos del despliegue de seguridad.