Este jueves por la mañana una nueva amenaza de bomba se realizó en un establecimiento educativo de la provincia. El hecho ocurrió en una escuela situada en el departamento Santa Lucía.

Los dispositivos que intervienen en cada operativo se desplazaron hasta la Escuela Balcarce, que tiene lugar en avenida Libertador y calle Balcarce, en el departamento del Este del Gran San Juan.

Los efectivos policiales y bomberos evacuaron el edificio escolar para poder realizar el recorrido pertinente para la detección de le existencia de algún presunto artefacto explosivo.

La intimidación pública a través de los llamados se tornó una constante en los últimos meses y ocasionó que desde el Gobierno de San Juan tomaran medidas para las ocasiones.

Desde la Fiscalía de Estado dieron a conocer que realizarán acciones civiles contra las personas, responsables o representantes de las personas que ocasionen las amenazas. La reparación de estos daños ocasionados al Estado y las personas civiles puede ascender a cifras millonarias por los altos costos que demandan los operativos.

Otra de las herramientas que utilizó el Gobierno es la de llegar a las escuelas con una jornada de concientización acerca de lo que sucede cada vez que se realiza este tipo de amenaza. Las consecuencias e implicancias que tiene este tipo de delito.