Un importante movimiento policial se registró este lunes por la tarde en el Hospital Guillermo Rawson, luego de que trascendiera una supuesta amenaza de bomba dentro del edificio. Fuentes del nosocomio confirmaron que el aviso fue realizado por personal de limpieza, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades policiales y judiciales.

Tras recibir la denuncia, el fiscal Ignacio Achem dispuso el envío de efectivos al lugar para verificar la veracidad del llamado y revisar las instalaciones. Luego del relevamiento inicial, se determinó que no era necesario activar el protocolo de evacuación, aunque el hospital permaneció bajo control preventivo mientras se realizaban las tareas de inspección.

El incidente recordó un antecedente reciente: el 3 de junio pasado el mismo hospital fue evacuado por una amenaza de bomba que resultó falsa. En esa oportunidad, la responsable fue identificada como Rosario Cortez, bioquímica y empleada del centro de salud, quien accedió a una probation que incluye el pago de 4 millones de pesos y la realización de tareas comunitarias.

Este nuevo episodio se suma a una serie de amenazas de bomba que se han multiplicado en San Juan durante el último año, generando alarma pública, interrupciones en servicios esenciales y un alto despliegue de recursos de seguridad. Aunque todos los casos resultaron ser falsos, cada uno obligó a activar protocolos de emergencia con un importante costo económico y social.