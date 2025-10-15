Un operativo con tintes cinematográficos se desarrolló este martes en el departamento Pocito, donde personal de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a dos hombres que transportaban droga en un automóvil. El despliegue, que sorprendió a vecinos y automovilistas, tuvo lugar en las inmediaciones de Ruta 40 y Calle 10, en el marco de un control vehicular que habría sido montado especialmente para capturar a los sospechosos.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los agentes federales habrían simulado un procedimiento rutinario de control para lograr interceptar el vehículo, un Volkswagen Gol color gris, y proceder a la requisa. Durante la inspección, los uniformados encontraron al menos dos “ladrillos” de marihuana compactada, aunque no trascendió el peso total de la sustancia secuestrada.

Testigos del operativo relataron que la escena fue intensa y que los efectivos actuaron con precisión y rapidez. “Parecía una película, los rodearon con varios móviles y no les dieron tiempo a reaccionar”, comentó uno de los presentes.

Hasta el momento, las identidades de los detenidos no fueron reveladas, aunque se confirmó que se trata de dos hombres mayores de edad. Ambos fueron trasladados a dependencias de la Policía Federal y quedaron a disposición de la Justicia Federal, que investiga si forman parte de una red de narcotráfico más amplia.

Desde la fuerza de seguridad no se emitió un comunicado oficial, presumiblemente para preservar el avance de la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario. Sin embargo, fuentes judiciales dejaron entrever que las tareas de inteligencia previas habrían sido clave para el éxito del procedimiento y que podrían producirse nuevas detenciones en los próximos días.