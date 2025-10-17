Un camión que transportaba pescado en condiciones irregulares fue decomisado en San Juan durante un operativo de control sanitario realizado por el Servicio Veterinario de Inspección Sanitaria, dependiente de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos (DSVAyA).

El vehículo, que provenía de Mendoza, fue interceptado antes de ingresar a supermercados y comercios locales, evitando que la mercadería llegara a los consumidores.

La ingeniera Yesica Lobos, titular del área, explicó que durante las inspecciones se detectaron diferencias entre la especie declarada en la documentación y la realmente transportada, además de anomalías en la temperatura y el estado del producto, lo que motivó el decomiso inmediato de la carga.

La mercadería fue trasladada al Parque Faunístico para su eliminación controlada, siguiendo los protocolos sanitarios de la provincia.

Este operativo se enmarca dentro de las fiscalizaciones rutinarias que realiza San Juan, con un enfoque en la modernización de barreras fitosanitarias, conectividad y el uso de tecnología para optimizar los controles. Entre los puestos estratégicos donde se refuerzan estos procedimientos se encuentran San Carlos, El Encón y Vallecito, garantizando la seguridad alimentaria en la provincia.