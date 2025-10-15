La Policía de San Juan, a través de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, llevó adelante nuevos operativos en el marco de las investigaciones por robo y adulteración de vehículos. Como resultado, se secuestraron dos motocicletas con patentes apócrifas y con pedidos de secuestro vigentes.

El primer procedimiento se concretó en lateral de Circunvalación y calle Salta, donde personal policial entrevistó a un menor de edad oriundo de Chimbas que circulaba en una motocicleta Corven Triax 250cc tipo enduro, con una placa de dominio falsificada. Tras verificar los números de motor y cuadro, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro por robo, correspondiente al legajo 558/24 de la Comisaría 4ª, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. Ante la situación, se dio intervención al Juzgado de Menores y se procedió al secuestro del vehículo.

Más tarde, en otro operativo, efectivos de la misma sección que realizaban patrullajes por avenida General Paz observaron una motocicleta con dominio sospechoso. Tras interceptarla en calle Alem y Valdivia, en el departamento Capital, se identificó a un hombre mayor de edad oriundo de Santa Lucía que conducía una Gilera Smash 110cc color negro, también con patente apócrifa.

Al cotejar los números de motor y cuadro, se comprobó que el rodado correspondía a otro dominio y registraba pedido de secuestro activo por un hecho de robo agravado, legajo 499/25 de la Comisaría 17ª, con intervención del C.P.A. y la UFI Delitos contra la Propiedad. Por orden judicial, el vehículo fue incautado y quedó a disposición de la Justicia.