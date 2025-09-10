Una jubilada de 68 años fue víctima de una millonaria estafa virtual luego de caer en la trampa de una falsa publicidad de tarjeta de crédito en redes sociales. La mujer, identificada con el apellido Guimaraes y residente en Concepción, Capital, terminó perdiendo casi 2 millones de pesos tras ser engañada con supuestas promociones exclusivas.

Según fuentes judiciales, todo comenzó cuando la damnificada vio en Facebook una publicidad que simulaba ser de la firma Naranja. Allí le ofrecían descuentos especiales y, al comunicarse con el contacto publicado, fue atendida por un supuesto asesor.

Este individuo la convenció de hacerse clienta y, paso a paso, le indicó cómo operar en su cuenta de Mercado Pago. Sin darse cuenta, la mujer entregó datos sensibles que permitieron a los estafadores ingresar a sus cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Con esa información, los delincuentes gestionaron 14 préstamos a su nombre y transfirieron el dinero a distintas cuentas. Además, se detectaron extracciones con tarjeta Naranja por montos de $138.206 y $33.562. En total, el perjuicio económico fue de $1.952.228. Los investigadores creen que los responsables serían de otra provincia y que usaron cuentas mulas para desviar los fondos.

Al descubrir el engaño, la jubilada denunció lo ocurrido en la Comisaría 4ta de Desamparados. El caso quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que ya inició las investigaciones para dar con los autores del fraude.