Nuevamente un remisero fue sorprendido por un grupo de delincuentes en San Juan. Esta vez el conductor fue abordado por un total de cuatro malvivientes cuando estaba trasladando a un pasajero.

El trabajador de apellido Farías estaba viajando el pasado domingo en la madrugada por la Avenida Costanera, en el departamento Chimbas. En ese momento estaba llevando a un joven identificado como Balderramo.

El inconveniente ocurrió sobre la intersección con calle Martina Chapanay, cuando fueron interceptados por cuatro delincuentes con el rostro cubierto. Ellos los amenazaron de muerte con armas blancas, para poder robarles sus pertenencias.

Así fue como al remisero le quitaron las llaves del rodado, la recaudación de esa noche y documentación personal. Al pasajero le quitaron un iPhone. Por esta situación tan repentina y violenta ambos sujetos quedaron en estado de shock hasta que fueron asistidos por personal del Comando Radioeléctrico.

Las autoridades sospechan que los ladrones luego de robarles, se subieron a otro vehículo que los estaba esperando para huir. La denuncia fue realizada en la comisaría 30° y la investigación está siendo desarrollada por especialistas de la UFI Delitos contra la Propiedad.