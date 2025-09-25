Otra vez robaron dinero en un colegio de San Juan: ¿cuánto se llevaron?
En esta ocasión, el ilícito ocurrió en el departamento Angaco. Nuevamente, el dato curioso fue que no se ejerció violencia para cometer el delito.
Lamentablemente los robos dentro de establecimientos educativos en San Juan, siguen ocurriendo. Esta vez un hecho de estas características ocurrió en el departamento Angaco, donde robaron más de $600.000 sin ejercer violencia.
Los afectados son los miembros de la comunidad del Colegio Secundario Cacique Angaco, situado en el barrio Santa Teresita. Todo salió a la luz el pasado martes 23 de septiembre, cuando la directora y otros trabajadores entraron a la dirección.
Dentro de dicha sala había una caja fuerte con un candado, en la que habían guardado $622.000 que estaban destinado a mantenimiento y otras actividades del colegio. La sorpresa llegó cuando notaron que el dinero no estaba.
A esto se sumaba el misterio de que ninguna cerradura había sido violentada. Rápidamente radicaron la denuncia en la comisaría 20°, desde donde ya comenzaron a investigar. Por este dato de que no hay daños materiales, se sospecha que el robo fue cometido por alguien que trabaja en el establecimiento o que alguien olvidó colocar el candado.