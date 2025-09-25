Lamentablemente los robos dentro de establecimientos educativos en San Juan, siguen ocurriendo. Esta vez un hecho de estas características ocurrió en el departamento Angaco, donde robaron más de $600.000 sin ejercer violencia.

Los afectados son los miembros de la comunidad del Colegio Secundario Cacique Angaco, situado en el barrio Santa Teresita. Todo salió a la luz el pasado martes 23 de septiembre, cuando la directora y otros trabajadores entraron a la dirección.

Dentro de dicha sala había una caja fuerte con un candado, en la que habían guardado $622.000 que estaban destinado a mantenimiento y otras actividades del colegio. La sorpresa llegó cuando notaron que el dinero no estaba.

A esto se sumaba el misterio de que ninguna cerradura había sido violentada. Rápidamente radicaron la denuncia en la comisaría 20°, desde donde ya comenzaron a investigar. Por este dato de que no hay daños materiales, se sospecha que el robo fue cometido por alguien que trabaja en el establecimiento o que alguien olvidó colocar el candado.