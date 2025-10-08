La inseguridad volvió a golpear a una institución educativa de La Bebida, en el departamento de Rivadavia. Durante la madrugada de este miércoles, delincuentes ingresaron al JINZ 36 Anexo Diógenes Perramón y se llevaron un aire acondicionado que estaba instalado en el interior del establecimiento.

De acuerdo con lo informado por Ladiecinueve Rivadavia, el hecho se produjo aprovechando que el jardín no cuenta con sereno ni cámaras de seguridad. Los ladrones habrían saltado las medianeras y descolgado el aire acondicionado, que pese a estar protegido con una reja, fue sustraído igualmente.

Este nuevo robo se suma a una serie de hechos ocurridos en los últimos meses. En julio habían sustraído el tendido eléctrico, y en agosto se llevaron los columpios del patio, elementos utilizados por los niños durante el recreo.

Por el momento, se radicó la denuncia correspondiente, aunque no hay detenidos ni novedades sobre los autores del hecho.