Un nuevo siniestro de tránsito se registró este lunes por la mañana en un cruce considerado peligroso y escenario frecuente de siniestros: la intersección de Ruta 20 y calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía.

El hecho ocurrió cerca de las 8, cuando un camión y una motocicleta colisionaron en el lugar. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió lesiones y fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson para su atención.

Esto se suma al trágico fin de semana que atravesó la Ruta 20 que se cobró una vida.