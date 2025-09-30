Una situación marcada por la violencia causó terror en todos los que estaban presentes en una sucursal de la cadena Portho Gelatto. Se trata de que padre e hijo comenzaron a pelearse en pleno local, llegando al punto en que uno de ellos sacó un arma para apuntarle al otro.

Todo sucedió en horas de la tarde del pasado lunes 29 de septiembre en el departamento Rivadavia. Precisamente dos hombres se presentaron en el local ubicado en Avenida Libertador y Espejo, para tomarse un café.

Se trataba de un padre y su hijo según lo que informó Tiempo de San Juan, quienes de un momento a otro comenzaron a discutir. El conflicto llegó al punto en el que uno de ellos sacó un arma de fuego y amenazó de muerte al otro. Esto provocó que los clientes sintieran un gran temor y se retiraran hacia otro sector del negocio para refugiarse.

Mientras estos dos sujetos forcejeaban, algunos testigos llamaron al 911 para pedir ayuda. Gracias a esto efectivos de la comisaría 13° llegaron al lugar, procediendo rápidamente a detener a Guillermo Horacio García de 72 años.

Este sujeto era quien tenía en su poder un revólver calibre 22 corto de la marca Bagual. Este arma efectivamente tenía cinco cartuchos en su tambor y uno listo para ser disparado contra la humanidad de su propio hijo, Guillermo Martín García de 49 años.

Por el momento se presume que el agresor quedó alojado de forma temporal en un calabozo de la mencionada dependencia. Esto tiene que ver con que, por su edad, muy probablemente lo trasladaron a su domicilio con custodia policial.