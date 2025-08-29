La Justicia Federal realizó este jueves múltiples allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la droguería Suizo Argentina. Los procedimientos se vinculan a la investigación que se inició a partir de la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se hacía referencia al presunto pago de coimas.

Uno de los operativos se llevó a cabo en la sede de ANDIS, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen, en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Otro se realizó en un edificio sobre la avenida Rivadavia, mientras que un tercer procedimiento tuvo lugar en instalaciones de Suizo Argentina. Todos fueron ejecutados por personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad, por orden del juez federal Sebastián Casanello.

El objetivo de la medida es obtener documentación y dispositivos electrónicos de interés para la causa. Según fuentes judiciales, ya fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras y papeles vinculados a la operatoria del organismo y de la empresa.

En el caso del celular de Spagnuolo, los peritos lograron acceder al contenido y detectaron mensajes eliminados que se intentarán recuperar. En contraste, no se pudo desbloquear el de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, debido a que se trata de un dispositivo de última generación que aún no puede ser abierto con el software disponible.

Estos procedimientos se suman a los realizados la semana pasada, cuando se allanaron también las viviendas de Spagnuolo; de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker; y de Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS.

En paralelo, Spagnuolo designó formalmente a sus abogados defensores: Juan Aráoz de Lamadrid, especialista en derecho penal económico y penal aduanero, e Ignacio Rada Schultze, abogado con trayectoria en derecho penal tributario. La defensa actuará en la causa que instruye el fiscal Franco Picardi.

Mientras tanto, en el plano administrativo, el Gobierno dispuso una auditoría interna en la ANDIS tras designar a Alejandro Vilches como interventor. Según trascendió, en ese proceso se detectó al menos un pago con sobreprecios en el programa Incluir Salud, destinado a la provisión de medicamentos a personas sin cobertura médica o con pensiones no contributivas.