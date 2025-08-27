Palma aseguró que la estrategia del oficialismo es "concentrarnos en nuestras propuestas"

Con la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, los candidatos ya comenzaron a desplegar sus estrategias de campaña. En diálogo con Canal 13, Laura Palma, ministra de Gobierno y candidata a diputada nacional en segundo término por el frente Por San Juan, compartió cómo vive este inicio de recorridas y cuáles serán los ejes de trabajo que llevará adelante en estas semanas de actividad intensa.

“Estamos llevando de manera alternada la agenda del Ministerio, en mi caso, y la del vicegobernador con la Legislatura. Siempre tenemos actividades, así que no hemos sentido una gran diferencia entre la previa y lo que será ahora la campaña", señaló. "Hemos acompañado inauguraciones en distintos departamentos, celebraciones por el Día del Niño y, ayer mismo, visitamos un centro de jubilados en Angaco que cumplía 35 años”, comentó Palma.

La candidata destacó que la cercanía con los vecinos será un aspecto central. Por este motivo mencionó: “Seguramente vamos a caminar los departamentos y los barrios". A la vez añadió: "Eso es algo que siempre nos ha gustado hacer porque es un contacto muy cercano con los vecinos, llegar a la puerta de cada casa y hablar con ellos”.

Consultada sobre si priorizarán algunos distritos en particular, Palma aclaró que “más allá de que hay departamentos con más peso electoral por su cantidad de habitantes, no vamos a dejar de visitar el resto de la provincia. Todos los departamentos son igual de importantes”.

Uno de los temas en debate ha sido el bajo nivel de participación ciudadana en elecciones recientes. Palma admitió que la apatía es un fenómeno presente en los comicios de medio término. “La gente sabe que hay elecciones, pero a veces estas instancias generan poco interés". En esta línea dijo: "Sin embargo, nosotros hemos recibido mucho afecto. En mi caso, me encuentro con vecinos que reconocen el trabajo que hicimos desde el Ministerio y eso me llena de gratitud”.

Respecto de los adversarios electorales, la ministra prefirió no señalar a ningún espacio en particular: “No me he puesto a pensar en eso ni he mirado encuestas. Respetamos a todas las listas. Lo nuestro es concentrarnos en mejorar cada día, llevar la mejor propuesta a los sanjuaninos y no mirar tanto lo que hacen los demás”.

La campaña en redes

En cuanto a la modalidad de campaña, Palma reconoció que las redes sociales serán una herramienta clave, aunque insistió en que nada sustituye el contacto directo: “Hoy las redes tienen mucha llegada a la gente, pero coincido con el gobernador en que no hay nada como mirar a una persona a los ojos y hablar unos minutos con ella. Esa cercanía es insustituible”.

También se refirió a la tradicional propaganda callejera: “Mantener la limpieza de la ciudad es fundamental". Seguidamente sostuvo "Como vecina, siempre me ha molestado ver pintadas o paredes sucias. Si bien algunos carteles pueden ser necesarios para que la gente conozca la cara de los candidatos, creo que hay que ser muy prudentes y cuidar los espacios públicos”.

En tiempos de presupuestos ajustados, el financiamiento de la campaña también aparece como un tema central. “En mi experiencia anterior como candidata a concejal, muchas veces la campaña la costeábamos nosotros mismos, pagando un cartel o un folleto. Creo que la mejor campaña no requiere tanto dinero", aludió. "Lo que realmente suma es que la gente sepa qué querés hacer y que pueda escucharte personalmente. Eso vale más que cualquier gasto superfluo”, afirmó.

Con una agenda que combina actos oficiales, recorridas por barrios y encuentros con vecinos, Laura Palma aseguró que encara este proceso “con la convicción de llevar propuestas claras y con el compromiso de seguir estando cerca de la gente, que es, en definitiva, lo que hace la diferencia en una campaña”.