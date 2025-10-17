Una situación verdaderamente insólita tuvo lugar en San Juan durante el pasado jueves 16 de octubre. Esto se debe a que un sujeto entró armado a un local y comenzó a exigir que le entregaran bebidas alcohólicas para no dispararle a alguien.

Se trataba de un sujeto de 35 años de edad, el cual posteriormente fue identificado como Raúl Eduardo Ruarte. Esta persona se presentó en un negocio que está situado en el interior de la Villa del Valle.

Este sujeto ingresó y amenazó de muerte a la propietaria del establecimiento. Ruarte aseguró que le dispararía sino le entregaba vino y cerveza. Luego de esto se retiró del local mientras la afectada pedía ayuda a las autoridades.

Ante esta situación efectivos policiales comenzaron a realizar un rastrillaje por la zona, en busca del responsable. Así fue como pudieron capturar a Ruarte que quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.