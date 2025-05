El pasado fin de semana, un incendio le cambió la vida a toda una familia sanjuanina. Se trata de una mujer que residía con su marido y sus hijos menores en una casa que fue reducida a cenizas. Por este motivo, quedaron con lo puesto y ahora necesitan con urgencia calzado para uno de los pequeños.

Anahí Rached, madre de esta familia, contó a Diario 13 cómo es el horror que están viviendo. Ella tiene una hija de 5 años y un chiquito de apenas 1 año y meses de vida. Por fortuna, ellos y el padre de las criaturas, el pasado sábado, decidieron salir unas horas. En ese momento, todo se salió de control.

“El incendio ocurrió el día sábado 17 de mayo a las 07:00 en calle Venecia, entre calle Virgen de Itatí y Urquiza, en Rawson. Gracias a Dios, nosotros no estábamos ahí, en el domicilio. Me llamó un vecino diciéndome que se me estaba quemando la casa y, bueno, fue pérdida total”, expresó.

Ella estaba con sus familiares en la casa de su suegra cuando recibió este llamado. Al llegar, se encontró con todo su hogar destruido y carbonizado. Ninguno de ellos entendía qué había ocurrido, ya que cuando se retiraron habían dejado todos los elementos electrónicos desenchufados.

“De Bomberos me dijeron que iban a averiguar si había algún tipo de químico que alguien haya utilizado para provocar el incendio de forma intencional. Los nenes se quedaron sin nada, sin juguetes. Ahora nos estamos quedando en la casa de mi suegra, que nos ha prestado una piecita”, manifestó.

Debido a esto, Anahí Rached está pidiendo la colaboración de los ciudadanos para poder vestir adecuadamente a sus chicos, sobre todo en esta época de bajas temperaturas. Quien desee colaborar puede comunicarse al 2645897194 para coordinar la entrega de las donaciones.

“Gracias a Dios, la comunidad sanjuanina nos ha colaborado muchísimo, sobre todo con colchas y camperas. Sin embargo, me estaría faltando principalmente conseguir calzado para el nene de cinco años que está calzando 29/30”, contó.