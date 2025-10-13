Persecución de película en Capital: se robó una bici, pero lo vio el dueño

Un hombre identificado como Juan Olivares, de 34 años, fue aprehendido por la Policía de San Juan luego de sustraer una bicicleta de una obra en construcción y ser perseguido por el damnificado con la ayuda de un transeúnte, informó la Policía.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Aberastain y General Paz. La víctima, un joven de 22 años, denunció que observó a Olivares robando su bicicleta del lugar de la obra.

El damnificado reaccionó inmediatamente, iniciando una persecución a pie del ladrón. La situación tomó un giro decisivo cuando un transeúnte se sumó al esfuerzo, utilizando su vehículo particular para colaborar en la persecución. Gracias a esta acción combinada, lograron interceptar al acusado en la calle Balaguer y Sarmiento.

Una vez detenido, tomó intervención la Policía Ciclística para formalizar la aprehensión.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Tomás García, dispuso la aplicación del procedimiento especial de flagrancia. Olivares quedó vinculado al legajo número 87/25 por el delito de hurto simple y fue puesto a disposición de la justicia para los pasos legales correspondientes.