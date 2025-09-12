Persecución de película en el Parque de Rawson por un intento de robo
Todo se salió de control cuando una mujer fue amenazada con un cuchillo tipo carnicero de gran tamaño.
Se vivieron momentos de tensión en el departamento Rawson durante el pasado jueves 11 de septiembre. Esto se debe a que una mujer fue sorprendida por delincuente que quisieron robarle, amenazándola con un cuchillo gigante. Todo esto derivó en una persecución policial.
En horas de la tarde una mujer de 34 años se encontraba circulando por el Parque de Rawson. En ese momento se le acercaron un hombre y una adolescente, los cuáles le enseñaron un cuchillo tipo carnicero de unos 25 centímetros con mango casero. Ellos intentaron robarle su mochila sin tener éxito.
Ante esta situación la afectada fue rápidamente a pedir ayuda, acudiendo a un efectivo de la Policía Comunal que estaba patrullando la zona, quien dio aviso a sus colegas. Según lo que informó el medio Tiempo de San Juan, los agentes identificaron a los sospechosos quienes intentaron escapar al notar que fueron ubicados.
Directamente comenzó una persecución en la que los malvivientes corrieron y saltaron un portón que está situado sobre Boulevard Sarmiento. Luego de esto siguieron intentando huir hasta que volvieron a la misma zona para saltar nuevamente sobre la misma valla metálica, regresando al parque.
A pesar de estos intentos de fuga terminaron siendo reducidos por los uniformados que se movilizaban en motocicletas y patrulleros. Finalmente el hombre, identificado como Maico Kevin Gómez de 22 años, fue detenido mientras que su cómplice de apenas 14 años fue entregada a sus padres.