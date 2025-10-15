El programa provincial “San Juan Te Busca”, dependiente del Ministerio Público Fiscal, emitió una alerta para dar con el paradero de Daniela Alejandra García, una mujer de 32 años que se encuentra desaparecida desde el 4 de octubre de 2025.

Según la información oficial que brindaron desde la Policía de San Juan, Daniela tiene contextura delgada, mide 1,70 metros de altura, es de tez trigueña y tiene ojos marrones. Su cabello es corto, lacio y de color negro.

Además, presenta manchas de pigmentación en el rostro, lo que constituye un rasgo distintivo importante. Entre sus características físicas se detalla que tiene cara ovalada, nariz recta y labios gruesos. Al momento de ausentarse, se retiró con una mochila gris, sin aportar más datos sobre su vestimenta o destino.

Las autoridades solicitan a toda persona que pueda aportar información sobre su ubicación que se comunique de manera inmediata y anónima al 911. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para reunir a Daniela con su familia.