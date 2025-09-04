Piden ayuda para encontrar a un sanjuanino que desapareció hace días

Durante la mañana de este juves 4 de septiembre, desde la Policía de San Juan volvieron a solicitar de la colaboración de la comunidad local. Esto se debe a que se reportó la desaparición de un muchacho que no tiene contacto con su familia hace más de 48 horas.

El joven que está siendo buscado por las autoridades es José Pablo Leyes Campillay. El sanjuanino tiene 30 años de edad y fue visto por última vez el pasado martes 2 de septiembre. Al no poder establecer su paradero, sus seres queridos realizaron la denuncia correspondiente, por lo que se activó el programa San Juan Te Busca.

Las autoridades informaron que Leyes se moviliza en una camioneta modelo Fiat Strada Adventure 1.6 de color negra con la siguiente patente: NFK 644.

Por otro lado, sus conocidos dieron una descripción física por si alguna persona lo ve y quiere colaborar en su búsqueda. José Pablo tiene una cara angulada, ojos color verde, boca chica, labios mediano y pesa unos 75 kilos. Con estos datos, si alguna persona desea aportar información, puede simplemente llamar al 911.