Piden ayuda para encontrar a un sanjuanino que lleva un día desaparecido

La familia de Esteban Yuvero vive momentos de profunda angustia tras perder contacto con él en las últimas horas. El joven fue visto por última vez este martes en la zona céntrica de la capital sanjuanina y desde entonces nada se sabe sobre su paradero.

Según relató su esposa, la última vez que tuvieron noticias de Esteban fue en las inmediaciones del Teatro Sarmiento, ubicado sobre Avenida Alem entre Libertador y San Luis. Desde entonces no pudieron volver a comunicarse y la Policía aún no cuenta con datos concretos que permitan dar con él.

El muchacho se moviliza en un Ford Escort blanco, modelo 93, patente RNO 463, lo que podría facilitar su identificación. Al momento de desaparecer vestía un sweater verde, una remera roja con verde, pantalón beige y zapatos negros, detallaron sus familiares.

Ante la falta de información, sus allegados piden colaboración urgente a la comunidad para ubicarlo. Quienes puedan aportar datos útiles sobre su paradero deben comunicarse a los teléfonos 2644053701 o 2645179623.