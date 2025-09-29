Una insólita fuga generó revuelo y malestar en la cúpula de la Policía de San Juan. Un joven que estaba detenido por una contravención de desorden logró escapar de una dependencia policial en Santa Lucía de una manera sorprendente: se escabulló por una pequeña ventana tragaluz del baño. Afortunadamente, fue recapturado horas después.

El alboroto se desató cerca del mediodía de este lunes en la Subcomisaría Este de Santa Lucía, en la zona del barrio Colón, según publicó Tiempo de San Juan. El fugitivo fue identificado como Javier Emanuel Molina. Su escape provocó una fuerte reacción en la Policía provincial, obligando a montar un amplio operativo de búsqueda.

Molina había sido detenido por una falta contravencional (desorden en la vía pública) y estaba alojado en esa subcomisaría. Debido a que la dependencia no cuenta con calabozos, el joven permanecía en una oficina bajo la custodia de un agente encargado de los contraventores.

Alrededor de las 11:30 horas, Molina solicitó permiso para ir al baño. El policía a cargo lo acompañó, y el detenido ingresó, cerrando la puerta. Al transcurrir los minutos sin que saliera, el uniformado golpeó y, ante la falta de respuesta, ingresó por la fuerza y confirmó que el detenido ya no estaba.

Según la investigación preliminar, el sujeto aprovechó la estructura del baño para trepar y pasar por el tragaluz, una ventana diminuta que daba hacia una de las calles cercanas. Inmediatamente se dio la alerta a todas las dependencias y se informó a los jefes policiales sobre la fuga.

La tensión se mantuvo durante varias horas, hasta que el personal de la misma Subcomisaría Este de Santa Lucía realizó allanamientos en domicilios frecuentados por Molina. Fue en el barrio Noroeste de Santa Lucía donde finalmente se logró su recaptura. La UFI de Delitos Especiales ya estaba al tanto de la situación y ahora deberá determinar qué acciones se tomarán a partir de esta nueva infracción cometida por el detenido.