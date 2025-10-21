Un hombre fue detenido por la Policía en el marco de una investigación por un violento robo a un chofer de Uber moto en el barrio Los Andes, en el departamento de Chimbas.

Según fuentes policiales, la víctima había sido contratada para realizar un viaje cuando fue atacada por uno de los pasajeros, quien le robó su teléfono celular y la motocicleta con la que trabajaba.

Tras las averiguaciones, efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este lograron aprehender al sospechoso, identificado como Thiago Rubén Bustos. En su poder se secuestraron los elementos sustraídos, entre ellos un teléfono marca Motorola y una motocicleta Zanella.

Las autoridades informaron que la investigación continúa para establecer si hubo un segundo participante en el hecho. El caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia.