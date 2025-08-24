Un insólito episodio se registró en el Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, donde efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna detectaron que un poste de energía eléctrica había sido cortado en plena vía pública y trasladado hasta un domicilio cercano.

Según explicaron fuentes policiales, una vecina reconoció que su hijo, de 21 años, utilizó una motosierra para cortar la estructura. La mujer aseguró que el joven actuó por iniciativa propia, argumentando que el poste estaba a punto de caerse.

En el procedimiento también intervino otro joven de 19 años, quien entregó de manera voluntaria un soporte metálico perteneciente a luminarias públicas.

La UFI Delitos Contra la Propiedad dispuso la apertura de una causa y ordenó la vinculación momentánea de los dos jóvenes, además del secuestro tanto del poste como del soporte metálico. Al no contar con antecedentes penales, ambos fueron liberados.

Las autoridades confirmaron que lo incautado quedó bajo resguardo en la Unidad de Orden Público.