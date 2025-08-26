Un inusual hallazgo sorprendió a los vecinos de Villa Huarpe, en Pocito, cuando una mujer de 50 años que realizaba tareas de limpieza y mantenimiento en la Plaza Villa Huarpe encontró un arma de fuego en una zanja de riego cubierta por pasto.

La ciudadana dio aviso inmediato a las autoridades, por lo que personal de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta se trasladó al lugar, en la intersección de calle Juan Jufré y Juan P. Justo, para constatar el hecho y asegurar la zona.

Posteriormente, efectivos del Departamento Policía Científica procedieron al levantamiento del arma y trasladaron el elemento para su correspondiente peritaje.

Según informaron fuentes policiales, se iniciaron actuaciones investigativas con el objetivo de determinar la procedencia del arma y establecer si se encuentra apta para el disparo.