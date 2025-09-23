Una rápida y heroica intervención policial en el barrio Las Pampas de Pocito logró salvar la vida de un bebé de 2 años que sufría graves dificultades respiratorias y convulsiones, informó la Policía.

El dramático suceso comenzó con un desesperado llamado al 911 de Rocío Quiroga, la madre del pequeño, alertando sobre la crítica situación de su hijo. De inmediato, un móvil policial se dirigió al domicilio. Al llegar, los efectivos constataron que el niño no podía respirar con normalidad, por lo que tomaron la decisión de trasladarlo de urgencia al Hospital Federico Cantoni.

Durante el trayecto, la cabo Daniela Verón le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizar al menor. Una vez en el hospital, los médicos confirmaron que el niño estaba sufriendo convulsiones y dispusieron su traslado al Hospital Guillermo Rawson para recibir atención especializada.

Gracias a la rápida acción de la policía, el bebé se encuentra ahora fuera de peligro y recibiendo la atención médica necesaria. La intervención de la cabo Verón y sus compañeros fue clave para evitar una tragedia.

Encontraron a un niño perdido

Angustia y desesperación fue lo que sintió una madre sobre el mediodía de este martes. En inmediaciones de Calle 14 y Alfonso XIII, en Pocito, su hijo de 5 años se le perdió de vista en tan solo unos segundos. Inmediatamente, la joven mujer dio aviso a la Policía.

Para auxiliar a María Luján Bates de 22 años llegó el agente Alex Martínez de la Unidad Operativa La Rinconada. Como el efectivo estaba realizando recorridas por la zona, al ponerse al tanto por la madre de hacia donde se podría haber ido el pequeño, salió en moto a buscarlo en un descampado.

Los minutos pasaban y Thiago Jesús no aparecía. Afortunadamente, tras recorrer un largo tramo, el efectivo encontró al niño, quien al verlo se asustó y rompió en llanto. La Policía informó que el pequeño fue encontrado en perfecto estado de salud.

Las características del caso provocaron que no se tramitara con ninguna UFI, pero se realizó un acta de constatación.