Momentos de desesperación vivió una familia sanjuanina este lunes cuando su bebé de un año presentó signos de ahogamiento. La mujer, de 27 años, llegó al destacamento policial con el niño en brazos pidiendo ayuda inmediata.

El Cabo Jorge Mercado, que se encontraba cumpliendo funciones como escribiente, actuó rápidamente y aplicó la maniobra de Heimlich, logrando que el menor expulsara el objeto que le obstruía la respiración y recuperara el aire.

Tras la intervención inicial, los efectivos trasladaron al bebé al Hospital Marcial Quiroga, donde el enfermero Rodrigo Firmapaz continuó con la asistencia y confirmó que el niño se encontraba fuera de peligro.

“Gracias a la rápida intervención policial, la situación no pasó a mayores y el bebé logró recuperarse tras el susto”, indicaron fuentes policiales.

La acción de los efectivos evitó una tragedia y resaltó la importancia de la reacción inmediata ante casos de ahogamiento en menores.