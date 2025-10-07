La rápida y efectiva intervención de personal policial de la Comisaría 32° permitió salvar la vida de un joven hombre que intentó arrojarse del puente de Cochagual en la madrugada de este lunes.

El hecho se desencadenó alrededor de las 03:00 de la mañana, cuando un ciudadano identificado como Rafael Zamora alertó a las autoridades sobre las intenciones suicidas de Ismael Héctor Aracena, de 29 años, quien tiene domicilio en Las Casuarinas, 25 de Mayo, informaron fuente judiciales.

Según el denunciante, Aracena había manifestado su intención de quitarse la vida tras ser acusado por sus propios familiares de haber cometido un hecho ilícito. Inmediatamente, la Policía inició recorridas y localizó a la madre del joven, María de los Ángeles, quien procedió a realizar la denuncia formal. La mujer detalló que, si bien su hijo no convive con ella hace dos meses y medio, el joven padece retraso madurativo, tiene problemas de consumo de drogas, es una persona violenta y ya había tenido reiterados intentos de suicidio en el pasado.

Poco después, se recibió un llamado telefónico que confirmó la presencia de un hombre con intenciones de arrojarse desde el puente de Cochagual. El móvil 32-50, a cargo del oficial ayudante Emanuel Pérez, en compañía de la cabo primero Adriana Brizuela, cabo Juan Pérez, agente Andrés Sosa y el agente Matías Zalazar, acudió al lugar.

El personal policial encontró a Aracena, quien gritaba: “Me voy a largar del puente, ya no quiero vivir, soy un problema”. El oficial Pérez y el resto del equipo actuante iniciaron una tarea de diálogo que resultó exitosa, logrando que el ciudadano depusiera su actitud y bajara del puente sano y salvo.

Tras el rescate, y debido a que se encontraba en situación de calle, Aracena fue trasladado y quedó en resguardo en la Comisaría 32°. En este momento, la policía trabaja para conseguirle una cama en un hogar especializado para que reciba la atención y contención profesional correspondiente.