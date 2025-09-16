La tarde de este lunes se convirtió en una escena de tensión y dramatismo en el Partidor San Emiliano, donde la rápida reacción de dos policías de la Comisaría 30° fue determinante para preservar la vida de una mujer.

De acuerdo con lo informado, los uniformados realizaban recorridas preventivas en la zona cuando advirtieron la presencia de una mujer con claros indicios de intentar atentar contra su vida. De inmediato intervinieron, dialogaron con ella y lograron contener la situación antes de que ocurriera una tragedia.

Minutos después, arribó al lugar personal de Emergencias Médicas, quienes trasladaron a la mujer al Hospital Marcial Quiroga, donde quedó bajo asistencia médica y acompañamiento psicológico.