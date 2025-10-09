Por esquivar a un vehículo, un motorista sufrió un grave choque

En la mañana de este jueves 9 de octubre se registró un siniestro vial en la Avenida Circunvalación, a la altura del Lateral este y calle San Lorenzo. El hecho ocurrió alrededor de las 08;00 y dejó como saldo a un motociclista trasladado al hospital.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 29ª, el protagonista fue Braian Exequiel Andrade de 26 años, quien circulaba en una moto Keller de 110 cc por calle San Lorenzo de este a oeste.

En la intersección con el lateral este de Circunvalación, Andrade intentó esquivar a un vehículo no identificado que cruzó sorpresivamente la calzada de sur a norte. En la maniobra, no advirtió que delante suyo circulaba una camioneta Toyota Hilux conducida por Cinthia Valeria Salman, de 43 años, acompañada por sus dos hijos menores.

El motociclista impactó contra el paragolpe trasero de la camioneta. Un testigo señaló que la moto iba a gran velocidad, lo que habría influido en el desenlace del choque.

Tras el impacto, personal médico asistió a los involucrados. Los menores que viajaban en la camioneta resultaron ilesos y fueron retirados del lugar por su padre para continuar con su rutina escolar. En tanto, Andrade fue trasladado consciente al hospital Rawson con golpes en sus piernas.

Cabe destacar que en la intersección donde ocurrió el hecho hay semáforos, aunque testigos aseguraron que no estaban funcionando correctamente al momento del siniestro.