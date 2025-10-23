La Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de San Juan informó la apertura formal de una investigación penal preparatoria por una presunta estafa vinculada a una plataforma de inversiones denominada Zunkets IFC, que habría operado en la provincia ofreciendo rendimientos económicos extraordinarios a través de criptomonedas.

Según el comunicado oficial, el caso se investiga en la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas. De acuerdo con los primeros datos recabados, la plataforma prometía ganancias diarias de entre el 2,1% y el 3% del capital invertido, una rentabilidad inusualmente alta que se ofrecía bajo el sistema de inversión en criptoactivos y monedas estables (stablecoins), especialmente en la criptomoneda USDT.

Ante la posibilidad de que un número importante de personas haya resultado afectado, el Ministerio Público hizo un llamado a la comunidad para que toda persona que haya realizado inversiones o posea información directa sobre las operaciones de Zunkets IFC se presente a radicar la correspondiente denuncia penal.

Las denuncias pueden formalizarse en cualquier dependencia policial de la provincia, a fin de que sean remitidas a la UFI especializada que lleva adelante la investigación. Desde la Fiscalía recordaron la importancia de actuar con cautela ante ofertas financieras que prometen altos rendimientos en poco tiempo, especialmente cuando se trata de inversiones en criptomonedas o plataformas digitales que no cuentan con respaldo ni autorización oficial.