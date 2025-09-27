Por segunda vez, una familia de Caucete lo perdió todo en un incendio

Un devastador incendio se desató en la noche de este viernes en el Barrio Guayaguas, de Caucete, dejando a la numerosa familia Riveros con las manos vacías por segunda vez en poco tiempo, según comentó en el programa Compacto Trece, Ariel Rodríguez, periodista del departamento.

Alrededor de las 20:45 horas, las llamas comenzaron a consumir la vivienda. Inmediatamente, se desplegó un operativo que incluyó a efectivos de la División Bomberos de la Policía de San Juan, bomberos voluntarios de Caucete y personal de la Comisaría 9º. Gracias a la rápida intervención conjunta, el fuego fue finalmente controlado.

Sin embargo, el daño material es total. La familia Riveros, que ya había sido víctima de un incendio anterior, vio cómo lamentablemente todo lo que poseían quedó reducido a cenizas, incluyendo la ayuda y los bienes que habían logrado recuperar tras el siniestro previo.

Este siniestro golpeó duramente a la familia, que ahora enfrenta la dolorosa tarea de reconstruir su vida desde cero por segunda vez. Las autoridades y la comunidad local evalúan formas de brindar asistencia urgente a los afectados.