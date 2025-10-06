Un hecho poco común alteró la rutina del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de San Juan en la noche del domingo. El vuelo 1449 de Aerolíneas Argentinas, que debía partir hacia Aeroparque a las 22.15, sufrió una demora de alrededor de 40 minutos luego de que efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tuvieran que intervenir para retirar a un pasajero que habría subido alcoholizado.

De acuerdo con los testimonios de quienes viajaban en la aeronave el hombre, de unos 40 años, comenzó a comportarse de manera alterada antes del despegue. “Estaba borracho y no parecía estar en su sano juicio”, relató una pasajera según lo que informó Tiempo de San Juan.

Otra mujer señaló que la situación le generó temor: “Se levantó del asiento con la ropa desacomodada y todos empezamos a hablar de lo mismo, de la falta de controles. Me dio miedo que lo dejaran embarcar así”.

El operativo dentro del avión no estuvo exento de tensión. Tras discutir con los agentes, el pasajero se resistió a salir, por lo que fue necesario un forcejeo para reducirlo y retirarlo bajo custodia. Todo ocurrió con el resto de los pasajeros aún en sus asientos, presenciando la escena.

Una vez restablecida la calma, la tripulación pudo reanudar el procedimiento y el vuelo partió hacia Buenos Aires, aunque con un retraso cercano a los 40 minutos. El episodio dejó entre los viajeros comentarios críticos sobre los controles de seguridad previos al embarque y la necesidad de impedir que personas en estado de ebriedad accedan a los vuelos.