Por una pelea, atraparon a un sanjuanino con cocaína lista para vender

En horas de la madrugada de este miércoles 19 de septiembre, un sanjuanino fue detenido en el departamento Rawson. Esto se debe a que, gracias a que participó de una pelea, las autoridades terminaron descubriendo que tenía cocaína lista para comercializar en su poder.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, esta situación se produjo en el Lote Hogar N° 22. En una de las viviendas que hay en la zona se produjo una acalorada discusión que motivó la intervención de efectivos de la comisaría 25ta.

En ese contexto os uniformados realizaron una requisa de seguridad. Fue así que encontraron un total de 32 envoltorios de nylon con una sustancia blanca que resultó ser cocaína. Cada uno contenía unos 8 gramos, es decir unos 256 gramos aproximadamente en total.

Por este hecho fue detenido un joven de 23 años de edad, el cual fue identificado como Santiago Alexander Díaz. El mismo quedó vinculado a disposición de la Justicia Federal.