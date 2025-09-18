Se viven momentos de tensión actualmente en el departamento Pocito. Esto se debe a que un hombre cayó dentro del Canal Céspedes y todavía las autoridades no han logrado rescatarlo.

Según lo que pudo reconstruir el móvil de Canal 13, alrededor de las 03:00 algunas personas vieron a este ciudadana caerse al canal. Lamentablemente la gente que lo vio intentó salvarlo pero terminaron perdiéndolo de vista.

En ese momento llamaron al 911 para dar aviso a las autoridades y gracias a ello han concurrido efectivos policiales y bomberos del Destacamento de Rawson. Actualmente están recorriendo el canal nuevamente, ya que se había suspendido la búsqueda cuando la falta de luz ya no permitía realizar el trabajo.

Desde el Ministerio Público Fiscal están esperando las indicaciones de Hidráulica para poder cortar el recurso hídrico y así realizar la búsqueda de forma óptima. Como parte de la búsqueda, también se pidió que se cortara el caudal del Canal General Sarmiento.