Recientemente se reportó la desaparición de un hombre en la provincia de San Juan. Se trata de un vecino del departamento Sarmiento, el cual había salido de su vivienda para ir a buscar leña pero no volvió.

El episodio ocurrió en Colonia Fiscal Sur, cuando esta persona llamada Omar Antonio Laimes de 43 años, salió de su hogar situado en calle Mendoza Vieja. El hombre partió junto a su perro y una carretilla, con el objetivo de buscar algunos troncos para poder calefaccionar a su familia.

Sin embargo las horas fueron pasando y sus seres queridos se preocuparon al ver que no retornaba. Por este motivo decidieron dar aviso a las autoridades para pedir ayuda para encontrarlo.

Unas 3 horas y media después él se comunicó con su mujer por teléfono. En esa comunicación le dijo que se había perdido y que no podía volver. Justo en ese momento se perdió la señal y no pudieron seguir hablando. Ese es el último dato que se tiene por el momento. Ante cualquier información que aporte a su búsqueda, los sanjuaninos pueden llamar al 911.

Descripción de la última vez que Omar Antonio fue visto: vestía un pantalón gris, un buzo gris con detalles amarillos y marrones, botas de trabajo, mide 1,60m, es tez morocha, pelo color negro y ojos marrones.