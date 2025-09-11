Durante la mañana del pasado miércoles 10 de septiembre, las autoridades reportaron la desaparición de un sanjuanino. El mismo fue visto por última vez el pasado martes 9 de septiembre y todavía no hay precisiones sobre su posible paradero.

Se trata de Esteban Yuvero, un ingeniero sanjuanino que fue reportado como desaparecido por su esposa, Alejandra Amante. Ella contó a este medio que se presentó en una comisaría sobre las 23:00 del 9 de septiembre, para pedir ayuda a las autoridades para encontrar a su marido.

Desde ese momento las autoridades se pusieron manos a la obra y activaron el programa San Juan Te Busca. En ese contexto recientemente trascendió un dato llamativo. Alguien vio a Esteban circulando en un vehículo por los alrededores del Centro Valenciano.

Lo que llamó más la atención fue que la persona que lo vio, alrededor de las 07:00 del miércoles, fue que aseguró que “estaba conduciendo de manera extraña”. Por este motivo los familiares pidieron a toda la comunidad que si llegan a verlo, llamen inmediatamente al 911 para dar aviso.