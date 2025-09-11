Preocupación por Esteban: lo vieron actuando de forma extraña
El ingeniero que está desaparecido desde el pasado martes, fue visto en las últimas horas en Rawson.
Durante la mañana del pasado miércoles 10 de septiembre, las autoridades reportaron la desaparición de un sanjuanino. El mismo fue visto por última vez el pasado martes 9 de septiembre y todavía no hay precisiones sobre su posible paradero.
Se trata de Esteban Yuvero, un ingeniero sanjuanino que fue reportado como desaparecido por su esposa, Alejandra Amante. Ella contó a este medio que se presentó en una comisaría sobre las 23:00 del 9 de septiembre, para pedir ayuda a las autoridades para encontrar a su marido.
Desde ese momento las autoridades se pusieron manos a la obra y activaron el programa San Juan Te Busca. En ese contexto recientemente trascendió un dato llamativo. Alguien vio a Esteban circulando en un vehículo por los alrededores del Centro Valenciano.
Lo que llamó más la atención fue que la persona que lo vio, alrededor de las 07:00 del miércoles, fue que aseguró que “estaba conduciendo de manera extraña”. Por este motivo los familiares pidieron a toda la comunidad que si llegan a verlo, llamen inmediatamente al 911 para dar aviso.