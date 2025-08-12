La tranquilidad del barrio Los Orcones, en Rawson, se vio alterada este lunes por la mañana cuando un niño de 9 años encontró una granada tipo piña y decidió llevarla a su casa.

Según informaron fuentes oficiales, el menor se topó con el artefacto explosivo mientras jugaba en la zona. Sin comprender del todo el riesgo, se lo mostró a sus padres, quienes de inmediato llamaron a la Policía y a Bomberos.

Minutos después, personal especializado llegó al lugar y realizó un operativo de seguridad para retirar la granada, generando gran revuelo y preocupación entre los vecinos.

Los efectivos confirmaron que se trataba de una FMK 2, un modelo de granada de uso habitual en las fuerzas de seguridad argentinas. El artefacto fue retirado y quedó bajo custodia para su análisis.

El hallazgo encendió las alarmas sobre la presencia de este tipo de elementos peligrosos en áreas residenciales, especialmente en lugares donde juegan niños.