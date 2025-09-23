El incendio desatado en la localidad de La Chimbera, en 25 de Mayo, y que ocasionó la muerte de una nena de 7 años, la intoxicación de un bebé de 1 año y quemaduras graves en la mamá de los niños, tiene una hipótesis que se maneja por estas horas.

Las primeras investigaciones dieron cuenta de que la familia vivía en una casa que no contaba con energía eléctrica. Este es el motivo por el que se baraja la posibilidad de que algún elemento manipulado con fuego, pueda haber desatado la tragedia. Dentro de esas chances, se cree que una vela o algún otro elemento para alumbrarse o calefaccionarse y descartaría un cortocircuito como iniciador.

Las vivienda era de material realizada en ladrillo hueco, con paredes firmes y ventanas por las que el fuego se oxigenó, lo que habría aportado a la expansión de las llamas.

El peritaje del cuerpo especial de bomberos arrojará certeza sobre lo ocurrido en la casa de la localidad de 25 de Mayo.

Por estas horas, la madre de los niños se encuentra comprometida su salud y se esperan las próximas horas, para ver cómo evoluciona, algo que será determinante.