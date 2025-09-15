La autopsia practicada a Jonatan Ezequiel Vega Tornello, de 40 años, confirmó que su fallecimiento se produjo de manera natural a causa de un infarto agudo de miocardio, mientras trabajaba en Industrias Chirino, en el departamento Rawson. El hombre se desempeñaba como chofer de autoelevadores y no presentaba antecedentes médicos ni se encontraba bajo tratamiento médico alguno.

Según relataron sus compañeros de trabajo y los brigadistas del 107, Vega Tornello comenzó a sentirse mal en pleno horario laboral, manifestando dolor en el pecho. Intentó aliviarse mojándose la cara en el baño de la empresa, pero al salir perdió el conocimiento y cayó al piso. A pesar de la rápida intervención del personal de emergencias, no fue posible reanimarlo.

El repentino episodio cardíaco sorprendió a todos en su entorno laboral y familiar, ya que no se habían registrado signos previos de enfermedad. La Fiscalía precisó que la muerte se produjo por causas naturales y no violentas, descartando cualquier otro tipo de intervención externa. Este caso generó conmoción entre los compañeros de Vega Tornello, quienes lo describen como un trabajador responsable y dedicado.

La empresa y los servicios de emergencia locales actuaron de inmediato ante la situación, pero el desenlace fue irreversible, dejando un profundo impacto en la comunidad laboral de Industrias Chirino.