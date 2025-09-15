Qué reveló la autopsia del trabajador de Industrias Chirino que murió en Santa Lucía
Jonatan Ezequiel Vega Tornello, de 40 años, falleció de manera natural tras sufrir un infarto mientras trabajaba como chófer de autoelevadores en Industrias Chirino, en Rawson.
La autopsia practicada a Jonatan Ezequiel Vega Tornello, de 40 años, confirmó que su fallecimiento se produjo de manera natural a causa de un infarto agudo de miocardio, mientras trabajaba en Industrias Chirino, en el departamento Rawson. El hombre se desempeñaba como chofer de autoelevadores y no presentaba antecedentes médicos ni se encontraba bajo tratamiento médico alguno.
Según relataron sus compañeros de trabajo y los brigadistas del 107, Vega Tornello comenzó a sentirse mal en pleno horario laboral, manifestando dolor en el pecho. Intentó aliviarse mojándose la cara en el baño de la empresa, pero al salir perdió el conocimiento y cayó al piso. A pesar de la rápida intervención del personal de emergencias, no fue posible reanimarlo.
El repentino episodio cardíaco sorprendió a todos en su entorno laboral y familiar, ya que no se habían registrado signos previos de enfermedad. La Fiscalía precisó que la muerte se produjo por causas naturales y no violentas, descartando cualquier otro tipo de intervención externa. Este caso generó conmoción entre los compañeros de Vega Tornello, quienes lo describen como un trabajador responsable y dedicado.
La empresa y los servicios de emergencia locales actuaron de inmediato ante la situación, pero el desenlace fue irreversible, dejando un profundo impacto en la comunidad laboral de Industrias Chirino.